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Про це повідомляє пресслужба прокуратури, передає RegioNews.

У березні цього року в Шепетівському районі 38-річний чоловік вчинив насильницькі дії сексуального характеру стосовно 5-річного хлопчика, який прийшов в гості. Фігурант наказав дитині нікому не розповідати про те, що відбулося, а також дав іграшку. Ввечері хлопчик розповів все матері.

Зловмиснику призначили покарання в 6 років вʼязниці.

Нагадаємо, раніше прокурори відстояли у Верховному Суді вирок для 81-річного жителя Хмельниччини, який вчинив сексуальне насильство над 8-річною дівчинкою.