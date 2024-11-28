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28 листопада 2024, 01:56

На Хмельниччині чоловіка увʼязнили за сексуальне насильство над 5-річним хлопчиком

28 листопада 2024, 01:56
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фото: pixabay
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Суд визнав жителя Хмельниччини винним у сексуальному насильстві щодо маленької дитини

Про це повідомляє пресслужба прокуратури, передає RegioNews.

У березні цього року в Шепетівському районі 38-річний чоловік вчинив насильницькі дії сексуального характеру стосовно 5-річного хлопчика, який прийшов в гості. Фігурант наказав дитині нікому не розповідати про те, що відбулося, а також дав іграшку. Ввечері хлопчик розповів все матері.

Зловмиснику призначили покарання в 6 років вʼязниці.

Нагадаємо, раніше прокурори відстояли у Верховному Суді вирок для 81-річного жителя Хмельниччини, який вчинив сексуальне насильство над 8-річною дівчинкою.

суд Хмельницька область в'язниця дитина вирок сексуальне насильство
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