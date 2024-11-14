На Київщини затримали бандитів, які погрожували та вимагали гроші, удаючи правоохоронців
У Броварах злочинний дует організував схему з вимагання коштів у 26-річного чоловіка
Про це передає RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.
Двоє 30-річних жителів району видавали себе за працівників однієї з силових структур. Впродовж жовтня фігуранти погрожували постраждалому позбавленням волі, а також насильством щодо нього та його матері.
Псевдоправоохоронці пропонували чоловіку сплатити 5000 доларів неіснуючого боргу за закриття вигаданого кримінального провадження.
Під час проведення обшуків у фігурантів вилучили мобільні телефони та банківські картки.
Зловмисникам повідомили про підозру. Їм загрожує до 12 років тюрми.
Нагадаємо, у Запоріжжі затримали зловмисників, які викрали 25-річного молодика та вимагали сплатити їм 10 тисяч доларів неіснуючого боргу.