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08 жовтня 2021, 10:54 150

На Волині програміста викрили на підробці COVID-документів

08 жовтня 2021, 10:54 150
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Фото: з відкритих джерел
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На Волині Служба безпеки України ліквідувала чергову схему фальсифікації міжнародних свідоцтв про вакцинацію від COVID. Організував її інженер-програміст однієї з районних лікарень

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресцентр СБУ.

За інформацією спецслужби, чоловік використовував електронний цифровий підпис лікарів медзакладу для доступу до електронної системи "eHealth". Бланки свідоцтв він роздруковував у своєму робочому кабінеті. Клієнтів чоловік знаходив серед пацієнтів лікарні або через інтернет.

За даними слідства, вартість одного підробленого міжнародного свідоцтва із внесенням відомостей до електронної системи становила 2000 гривень. Свідоцтво без внесення даних до електронної системи - 1500 гривень.

За час існування "бізнесу" працівник медзакладу вніс до системи близько 50 недостовірних записів про вакцинацію жителів Волинської області.

Наразі правоохоронні органи встановили імена усіх громадян, які скористались протиправними послугами програміста. Їхні дані будуть видалені із системи.

Нагадаємо, нещодавно на Волині поліцейські затримали чоловіка, який продавав фейкові довідки про COVID-19.

СБУ затримання Волинь документ вакцинація

 
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