На Волині поліцейські затримали чоловіка, який продавав фейкові довідки про COVID-19
Співробітники Луцького прикордонного загону та слідчі Нацполіції викрили мешканця Волині на виготовленні та збуті підроблених довідок про негативні ПЛР-тести на COVID-19
Як передає RegioNews, про це повідомили у пресслужбі МВС.
Чоловік збував підроблені довідки про негативний результат особам, які перетинають державний кордон, аби вони не проходили обов’язкову самоізоляцію", - повідомили правоохоронці.
В результаті санкціонованого обшуку, в транспортному засобі правоохоронці виявили 18 бланків довідок про негативний результат ПЛР-тестування. Також інші речові докази, які вказують на протиправну діяльність, було виявлено в помешканні чоловіка.
Нагадаємо, раніше на Київщині СБУ заблокувала онлайн-ресурси, що збували підроблені тести на коронавірус.