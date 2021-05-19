На Волині поліцейські затримали чоловіка, який продавав фейкові довідки про COVID-19

Фото: mvs.gov.ua

Співробітники Луцького прикордонного загону та слідчі Нацполіції викрили мешканця Волині на виготовленні та збуті підроблених довідок про негативні ПЛР-тести на COVID-19

Як передає RegioNews, про це повідомили у пресслужбі МВС.

Чоловік збував підроблені довідки про негативний результат особам, які перетинають державний кордон, аби вони не проходили обов’язкову самоізоляцію", - повідомили правоохоронці.

В результаті санкціонованого обшуку, в транспортному засобі правоохоронці виявили 18 бланків довідок про негативний результат ПЛР-тестування. Також інші речові докази, які вказують на протиправну діяльність, було виявлено в помешканні чоловіка.

Нагадаємо, раніше на Київщині СБУ заблокувала онлайн-ресурси, що збували підроблені тести на коронавірус.