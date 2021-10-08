09:12  08 октября
COVID в Украине: за сутки обнаружили более 16 тысяч новых случаев заражения
09:26  08 октября
Венедиктова рассказала о новых подробностях смерти народного депутата Полякова
08:31  08 октября
На Донбассе за сутки зафиксировано семь нарушений, один из бойцов ООС ранен
UA | RU
UA | RU
08 октября 2021, 10:54 140

На Волыни программиста разоблачили на подделке COVID-документов

08 октября 2021, 10:54 140
Читайте також українською мовою
Фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

На Волыни Служба безопасности Украины ликвидировала очередную схему фальсификации международных свидетельств о вакцинации от COVID. Организовал ее инженер-программист одной из районных больниц

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-центр СБУ.

По информации спецслужбы, мужчина использовал электронную цифровую подпись врачей медучреждения для доступа к электронной системе "eHealth". Бланки свидетельств он распечатывал в своем рабочем кабинете. Клиентов мужчина находил среди пациентов больницы или через интернет.

По данным следствия, стоимость одного поддельного международного свидетельства с внесением сведений в электронную систему составляла 2000 гривен. Свидетельство без внесения данных в электронную систему - 1500 гривен.

За время существования "бизнеса" работник медучреждения внес в систему около 50 недостоверных записей о вакцинации жителей Волынской области.

Сейчас правоохранительные органы установили имена всех граждан, которые воспользовались противоправными услугами программиста. Их данные будут удалены из системы.

Напомним, недавно на Волыни полицейские задержали мужчину, который продавал фейковые справки о COVID-19.

СБУ задержание Волынь документ вакцинация

 
Год правительства Шмыгаля
Вся президентская рать
50 оттенков Зеленского
Местные коалиции: кто будет контролировать регионы
Подписывайтесь на RegioNews
30 мая 2021
День защиты детей. В Харькове Михаил Добкин организовал настоящий праздник для маленьких харьковчан
21 апреля 2021
Коллектив "Времени Добкина" возле Харьковского горсовета требовал прекратить бандитизм и провокации
31 марта 2021
Мэр Черкасс Бондаренко: "Президент не знает, что делается в регионах"
Все видео »
Взять на крючок. Кто и зачем вспомнил о земельных сделках Труханова и Галантерника
Прощание с Разумковым: как Зеленский ничего не выиграл и лишь развязал своему бывшему партнеру руки
Все публикации »
Алексей Голобуцкий
Владимир Фесенко
Виктор Таран
Все блоги »

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Regionews.ua в Facebook

Regionews.ua