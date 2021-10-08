На Волыни программиста разоблачили на подделке COVID-документов

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На Волыни Служба безопасности Украины ликвидировала очередную схему фальсификации международных свидетельств о вакцинации от COVID. Организовал ее инженер-программист одной из районных больниц

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-центр СБУ.

По информации спецслужбы, мужчина использовал электронную цифровую подпись врачей медучреждения для доступа к электронной системе "eHealth". Бланки свидетельств он распечатывал в своем рабочем кабинете. Клиентов мужчина находил среди пациентов больницы или через интернет.

По данным следствия, стоимость одного поддельного международного свидетельства с внесением сведений в электронную систему составляла 2000 гривен. Свидетельство без внесения данных в электронную систему - 1500 гривен.

За время существования "бизнеса" работник медучреждения внес в систему около 50 недостоверных записей о вакцинации жителей Волынской области.

Сейчас правоохранительные органы установили имена всех граждан, которые воспользовались противоправными услугами программиста. Их данные будут удалены из системы.

Напомним, недавно на Волыни полицейские задержали мужчину, который продавал фейковые справки о COVID-19.