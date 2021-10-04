На Волині група п'яних молодиків побила АТОвця

Скріншот з відео

Як розповіла про це в групі "Торчин SOS" розповіла очевидиця події Іванка Улітовська, кілька нетверезих людей накинулися на чоловіка і заходилися його лупцювати після того, як він попросив від нього відійти, пише RegioNews.

За словами жінки, інцидент стався на зупинці громадського транспорту.

"Всю ситуацію бачила від початку до кінця. Чоловік чекав на зупинці на маршрутку і розмовляв телефоном. Ці "сміливці" у сильному алкогольному сп'янінні почали до нього приставати. Мужчина попросив їх просто відійти, а у відповідь отримав тілесні ушкодження", - розповідає Іванка.

Вона повідомила, що свідками цього стали кілька людей, тож чоловіки прийшли на допомогу АТОвцю, а на місце пригоди викликали поліцію і швидку.

"Поліція приїхала і пообіцяла, звичайно, розібратися в цій ситуації, але обурення просто не має меж... Уявіть собі, що на місці цього військовослужбовця, який не один рік був у зоні АТО і захищав наші сім'ї, може бути ваш тато, або син, або дочка... З мужчиною за цей короткий і жахливий період не встигли звичайно познайомитись, але це мужня людина, яка вистояла. Не знаю чим далі закінчиться вся ця ситуація, але хочу, щоб ви всі знали наших місцевих "героїв" в обличчя", - написала жінка.

Нагадаємо, днями на Чернігівщині група молодиків побила двох поліцейських. Один з них загинув, інший – шпиталізований.