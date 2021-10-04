На Волыни группа пьяных парней избила АТОвца

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Как рассказала об этом в группе "Торчин SOS" рассказала очевидица происшествия Иванка Улитовская, несколько нетрезвых людей набросились на мужчину и начали его избивать после того, как он попросил от него отойти, пишет RegioNews.

По словам женщины, инцидент произошел на остановке общественного транспорта.

"Всю ситуацию видела от начала до конца. Мужчина ждал на остановке на маршрутку и разговаривал по телефону. Эти "смельчаки" в сильном алкогольном опьянении начали к нему приставать. Мужчина попросил их просто отойти, а в ответ получил телесные повреждения", - рассказывает Иванка.

Она сообщила, что свидетелями этого стали несколько человек, поэтому мужчины пришли на помощь АТОшнику, а на место происшествия вызвали полицию и скорую.

"Полиция приехала и пообещала, конечно, разобраться в этой ситуации, но возмущение просто не имеет границ... Представьте себе, что на месте этого военнослужащего, который не один год был в зоне АТО и защищал наши семьи, может быть ваш папа, или сын, или дочь... С мужчиной за этот короткий и ужасный период не успели конечно познакомиться, но это мужественный человек, который выстоял. Не знаю чем дальше закончится вся эта ситуация, но хочу, чтобы вы все знали наших местных "героев" в лицо", - написала женщина.

Напомним, на днях на Черниговщине группа молодых людей избила двух полицейских. Один из них погиб, другой – госпитализирован.