На Волині чоловік забив до смерті власну матір

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У селищі Голоби Ковельського району у власному будинку 37-річний син жорстоко побив рідну матір, внаслідок чого жінка померла

Про це пише RegioNews з посиланням на повідомлення поліції Волинської області.

Після проведення судово-медичної експертизи з’ясувалося, що смерть наступила внаслідок отриманих нею тілесних ушкоджень.

Зловмисника затримали. Йому вже повідомили про підозру. Йдеться про умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть потерпілого.

Слідчі клопотатимуть про обрання підозрюваному запобіжного заходу – тримання під вартою. Досудове розслідування триває.

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