12:21  23 вересня
Ляшко розповів, чи потрібно COVID-вакцинованим носити маску
11:59  23 вересня
На Буковині випав сніг
17:25  23 вересня
На Донбасі відносне затишшя:бойовики 1 раз порушили "тишу"
UA | RU
UA | RU
23 вересня 2021, 16:58 49

На Волині чоловік забив до смерті власну матір

23 вересня 2021, 16:58 49
Читайте также на русском языке
Фото з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

У селищі Голоби Ковельського району у власному будинку 37-річний син жорстоко побив рідну матір, внаслідок чого жінка померла

Про це пише RegioNews з посиланням на повідомлення поліції Волинської області.

Після проведення судово-медичної експертизи з’ясувалося, що смерть наступила внаслідок отриманих нею тілесних ушкоджень.

Зловмисника затримали. Йому вже повідомили про підозру. Йдеться про умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть потерпілого.

Слідчі клопотатимуть про обрання підозрюваному запобіжного заходу – тримання під вартою. Досудове розслідування триває.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що у Чернігівській області батько сокирою зарубав сина.

Україна поліція Волинь смерті Волинська область

 
Рік уряду Шмигаля
Вся президентська рать
50 відтінків Зеленського
Місцеві коаліції: хто буде контролювати регіони
Підписуйтесь на RegioNews
30 травня 2021
День захисту дітей. У Харкові Михайло Добкін організував справжнє свято для маленьких харків'ян
21 квітня 2021
Колектив "Времени Добкина" біля Харківської міськради вимагав припинити бандитизм і провокації
31 березня 2021
Мер Черкас Бондаренко: "Президент не знає, що робиться в регіонах"
Всі відео »
"Слуги" проти "слуг": Як "ЗеКоманду" на Буковині розриває війна губернатора Осачука і нардепа Папієва
Кому вигідний замах на Шефіра? Що не так зі спробою вбивства першого помічника президента
Всі публікації »
Віктор Небоженко
Віталій Бала
Андрій Смолій
Всі блоги »

Натисніть «Подобається», щоб читати
Regionews.ua в Facebook

Regionews.ua