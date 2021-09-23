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23 сентября 2021, 16:58 44

На Волыни мужчина забил до смерти собственную мать

23 сентября 2021, 16:58 44
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Фото из открытых источников
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В поселке Голобы Ковельского района в собственном доме 37-летний сын жестоко избил родную мать, в результате чего женщина умерла

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на сообщение полиции Волынской области.

После проведения судебно-медицинской экспертизы выяснилось, что смерть наступила в результате полученных ею телесных повреждений.

Злоумышленника задержали. Ему уже сообщили о подозрении. Речь идет об умышленном тяжком телесном повреждении, повлекшем смерть потерпевшего.

Следователи будут ходатайствовать об избрании подозреваемому меры пресечения – содержание под стражей. Досудебное расследование продолжается.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Черниговской области отец топором зарубил сына.

Украина полиция Волынь смерти Волынская область

 
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