На Волыни мужчина забил до смерти собственную мать

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В поселке Голобы Ковельского района в собственном доме 37-летний сын жестоко избил родную мать, в результате чего женщина умерла

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на сообщение полиции Волынской области.

После проведения судебно-медицинской экспертизы выяснилось, что смерть наступила в результате полученных ею телесных повреждений.

Злоумышленника задержали. Ему уже сообщили о подозрении. Речь идет об умышленном тяжком телесном повреждении, повлекшем смерть потерпевшего.

Следователи будут ходатайствовать об избрании подозреваемому меры пресечения – содержание под стражей. Досудебное расследование продолжается.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Черниговской области отец топором зарубил сына.