На Волыни мужчина забил до смерти собственную мать
В поселке Голобы Ковельского района в собственном доме 37-летний сын жестоко избил родную мать, в результате чего женщина умерла
Об этом пишет RegioNews со ссылкой на сообщение полиции Волынской области.
После проведения судебно-медицинской экспертизы выяснилось, что смерть наступила в результате полученных ею телесных повреждений.
Злоумышленника задержали. Ему уже сообщили о подозрении. Речь идет об умышленном тяжком телесном повреждении, повлекшем смерть потерпевшего.
Следователи будут ходатайствовать об избрании подозреваемому меры пресечения – содержание под стражей. Досудебное расследование продолжается.
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