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17 вересня 2021, 11:59 13

У Луцьку ввели карантин через білого метелика та амброзії

17 вересня 2021, 11:59 13
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У Луцьку з 16 вересня запроваджено карантинний режим у зв’язку з поширенням амброзії полинолистої та американського білого метелика

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресслужбу Волинської облдержадміністрації.

В межах м. Луцька загальною площею 4 023,1717 га запроваджується карантинний режим щодо амброзії полинолистої (Ambrósia artemisiifólia) та американського білого метелика (Hyphantria cunea)", - йдеться у повідомленні.

Відповідне розпорядження № 563 підписав голова облдержадміністрації Юрій Погуляйко. Так, затверджено заходи з локалізації та ліквідації зазначених шкідливих організмів.

Згідно з ними, при виявленні американського білого метелика на площі, де запроваджено карантинний режим, землевласники та землекористувачі, а також відповідні служби мають забезпечити збір і знищення гусениць і кладок яєць; обрізання гілок із гніздами гусені, які необхідно спалювати у спеціально відведених місцях; очищення дерев від нашарування кори; знищення рослинних решток; масовий вилов за допомогою феромонних пасток і ловчих поясів тощо.

Якщо у партії вантажу в Луцьку буде виявлено амброзію полинолисту, то такий вантаж забороняється вивозити з карантинної зони до країн, де амброзія є карантинним організмом.

Раніше повідомлялось, що Херсонщину атакували гусениці: знищили дерева й дісталися будинків. Від шкідника потерпають дерева, які вже залишилися зовсім без листя.

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