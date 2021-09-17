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17 сентября 2021, 11:59 16

В Луцке ввели карантин из-за белой бабочки и амброзии

17 сентября 2021, 11:59 16
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В Луцке с 16 сентября введен карантинный режим в связи с распространением амброзии полыннолистной и американской белой бабочки

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Волынской облгосадминистрации.

В пределах г. Луцк общей площадью 4 023,1717 га вводится карантинный режим относительно амброзии полыннолистной (Ambrósia artemisiifólia) и американской белой бабочки (Hyphantria cunea)", - говорится в сообщении.

Соответствующее распоряжение № 563 подписал председатель облгосадминистрации Юрий Погуляйко. Так, утверждены мероприятия по локализации и ликвидации указанных вредных организмов.

Согласно с ними, при обнаружении американской белой бабочки на площади, где введен карантинный режим, землевладельцы и землепользователи, а также соответствующие службы должны обеспечить сбор и уничтожение гусениц и кладок яиц; обрезку веток с гнездами гусениц, которые необходимо сжигать в специально отведенных местах; очистку деревьев от наслоения коры; уничтожение растительных остатков; массовый отлов с помощью феромонных ловушек и ловчих поясов и тому подобное.

Если в партии груза в Луцке будет обнаружена амброзия полыннолистная, то такой груз запрещается вывозить из карантинной зоны в страны, где амброзия является карантинным организмом.

Ранее сообщалось, что Херсонщину атаковали гусеницы: уничтожили деревья и добрались до домов. От вредителя страдают деревья, которые уже остались совсем без листьев.

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