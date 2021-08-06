Водій заснув за кермом: на Волині у ДТП постраждали троє людей
У Волинській області водій мікроавтобуса заснув за кермом і злетів у кювет
Про це повідомили у секторі комунікації поліції Волинської області, пише RegioNews.
"Сьогодні вранці на автодорозі сполученням Горохів-Павлівка поблизу села Трубки Mercedes-Benz Sprinter злетів у кювет. Автопригода трапилася близько 8 години ранку",- йдеться у повідомленні.
Відомо, що за кермом автомобіля перебував 31-річний житель Нововолинська. У салоні транспортного засобу перебували четверо пасажирів. За медичною допомогою звернулося троє постраждалих.
Нагадаємо, напередодні на Львівщині поліцейська автівка потрапила у ДТП, внаслідок чого постраждали люди.
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