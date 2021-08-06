Водій заснув за кермом: на Волині у ДТП постраждали троє людей

Фото: Нацполіція

У Волинській області водій мікроавтобуса заснув за кермом і злетів у кювет

Про це повідомили у секторі комунікації поліції Волинської області, пише RegioNews.

"Сьогодні вранці на автодорозі сполученням Горохів-Павлівка поблизу села Трубки Mercedes-Benz Sprinter злетів у кювет. Автопригода трапилася близько 8 години ранку",- йдеться у повідомленні.

Відомо, що за кермом автомобіля перебував 31-річний житель Нововолинська. У салоні транспортного засобу перебували четверо пасажирів. За медичною допомогою звернулося троє постраждалих.

Нагадаємо, напередодні на Львівщині поліцейська автівка потрапила у ДТП, внаслідок чого постраждали люди.