Водитель заснул за рулем: на Волыни в ДТП пострадали три человека
В Волынской области водитель микроавтобуса заснул за рулем и слетел в кювет
Об этом сообщили в секторе коммуникации полиции Волынской области, пишет RegioNews.
"Сегодня утром на автодороге сообщением Горохов-Павловка вблизи села Трубки Mercedes-Benz Sprinter взлетел в кювет. Автопроисшествие случилось около 8 часов утра", - говорится в сообщении.
Известно, что за рулем автомобиля находился 31-летний житель Нововолынска. В салоне транспортного средства находились четверо пассажиров. За медицинской помощью обратилось трое пострадавших.
Напомним, накануне на Львовщине полицейская машина попала в ДТП, в результате чего пострадали люди.
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