Водитель заснул за рулем: на Волыни в ДТП пострадали три человека

Фото: Нацполиция

В Волынской области водитель микроавтобуса заснул за рулем и слетел в кювет

Об этом сообщили в секторе коммуникации полиции Волынской области, пишет RegioNews.

"Сегодня утром на автодороге сообщением Горохов-Павловка вблизи села Трубки Mercedes-Benz Sprinter взлетел в кювет. Автопроисшествие случилось около 8 часов утра", - говорится в сообщении.

Известно, что за рулем автомобиля находился 31-летний житель Нововолынска. В салоне транспортного средства находились четверо пассажиров. За медицинской помощью обратилось трое пострадавших.

Напомним, накануне на Львовщине полицейская машина попала в ДТП, в результате чего пострадали люди.