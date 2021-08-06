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06 августа 2021, 13:08 247

Водитель заснул за рулем: на Волыни в ДТП пострадали три человека

06 августа 2021, 13:08 247
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Фото: Нацполиция
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В Волынской области водитель микроавтобуса заснул за рулем и слетел в кювет

Об этом сообщили в секторе коммуникации полиции Волынской области, пишет RegioNews.

"Сегодня утром на автодороге сообщением Горохов-Павловка вблизи села Трубки Mercedes-Benz Sprinter взлетел в кювет. Автопроисшествие случилось около 8 часов утра", - говорится в сообщении.

Известно, что за рулем автомобиля находился 31-летний житель Нововолынска. В салоне транспортного средства находились четверо пассажиров. За медицинской помощью обратилось трое пострадавших.

Напомним, накануне на Львовщине полицейская машина попала в ДТП, в результате чего пострадали люди.

ДТП аварія авто Волынская область авария

 
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