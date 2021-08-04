На Волині чоловік випив отрути від жуків, щоб дружина не їхала на заробітки
У Волинській області чоловік намагався спинити дружину, яка збиралася на заробітки за кордон й напився отрути від жуків
Про це пише RegioNews з посиланням на "Волинь".
Інцидент стався у Горохові Волинської області. 46-річний чоловік не хотів аби його дружина поїхала за кордон на заробітки. Чоловік напився отрути від шкідників і потрапив до лікарні.
Чоловіка доправили до реанімаційного відділення КП "Горохівська багатопрофільна лікарня" у важкому стані. Медикам вдалося "відкачати" чоловіка. Зараз його життю нічого не загрожує.
Нагадаємо, нещодавно на Київщині через отруєння чадним газом загинуло три людини.
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