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04 августа 2021, 15:59 1789

На Волыни муж выпил яда от жуков, чтобы жена не ехала на заработки

04 августа 2021, 15:59 1789
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Рixabay
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В Волынской области мужчина пытался остановить жену, которая собиралась на заработки за границу и напился яда от жуков

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на "Волынь".

Инцидент произошел в Горохове Волынской области. 46-летний мужчина не хотел, чтобы его жена поехала за границу на заработки. Мужчина напился яда от вредителей и попал в больницу.

Мужчину доставили в реанимационное отделение КП "Гороховская многопрофильная больница" в тяжелом состоянии. Медикам удалось "откачать" мужчину. Сейчас его жизни ничего не угрожает.

Напомним, недавно на Киевщине из-за отравления угарным газом погибли три человека.

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