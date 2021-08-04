На Волыни муж выпил яда от жуков, чтобы жена не ехала на заработки
В Волынской области мужчина пытался остановить жену, которая собиралась на заработки за границу и напился яда от жуков
Об этом пишет RegioNews со ссылкой на "Волынь".
Инцидент произошел в Горохове Волынской области. 46-летний мужчина не хотел, чтобы его жена поехала за границу на заработки. Мужчина напился яда от вредителей и попал в больницу.
Мужчину доставили в реанимационное отделение КП "Гороховская многопрофильная больница" в тяжелом состоянии. Медикам удалось "откачать" мужчину. Сейчас его жизни ничего не угрожает.
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