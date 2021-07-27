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27 липня 2021, 10:00 22

На Волині чоловік прийшов до церкви повністю голим

27 липня 2021, 10:00 22
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Рixabay
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У Ковелі Волинської області повністю голий чоловік прийшов до церкви

Як йдеться в повідомленні Ковельського районного суду, за таку витівку його оштрафували, пише RegioNews.

Інцидент трапився ще 3 травня о 12:00 в храмі Воскресіння Славуще на вулиці Тараса Боровця, 5.

Патрульні приїхали до церкви, зняли на камеру голого чоловіка і склали на нього протокол про адміністративне порушення.

Під час судового засідання чоловік не зміг пояснити, чому прийшов до церкви голий.

У результаті суд визнав чоловіка винним у порушенні громадського порядку і присудив йому 51 гривню штрафу. Також він повинен сплатити 454 гривні судового збору.

Нагадаємо, нещодавно у Києві поблизу АЗС знайшли мертву голу жінку.

Волинь Україна церква штраф суд

 
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