На Волині чоловік прийшов до церкви повністю голим
У Ковелі Волинської області повністю голий чоловік прийшов до церкви
Як йдеться в повідомленні Ковельського районного суду, за таку витівку його оштрафували, пише RegioNews.
Інцидент трапився ще 3 травня о 12:00 в храмі Воскресіння Славуще на вулиці Тараса Боровця, 5.
Патрульні приїхали до церкви, зняли на камеру голого чоловіка і склали на нього протокол про адміністративне порушення.
Під час судового засідання чоловік не зміг пояснити, чому прийшов до церкви голий.
У результаті суд визнав чоловіка винним у порушенні громадського порядку і присудив йому 51 гривню штрафу. Також він повинен сплатити 454 гривні судового збору.
Нагадаємо, нещодавно у Києві поблизу АЗС знайшли мертву голу жінку.
30 травня 2021
День захисту дітей. У Харкові Михайло Добкін організував справжнє свято для маленьких харків'ян
21 квітня 2021
Колектив "Времени Добкина" біля Харківської міськради вимагав припинити бандитизм і провокації
31 березня 2021
Мер Черкас Бондаренко: "Президент не знає, що робиться в регіонах"
Вибух на "РівнеАзот": За що відповідатиме керівництво заводу і чому ця історія ще не завершилася
"Прийшов, розібрався, вирішив": як Тищенко поміняв в Ужгороді секретаря міськради з "порошенківця" на "слугу"