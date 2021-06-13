У Києві поблизу АЗС знайшли мертву голу жінку
У Києві на вулиці Олени Теліги неподалік однієї з АЗС у кущах виявили тіло мертвої оголеної жінки
Про це пише RegioNews з посиланням на "Київ оперативний".
Інцидент трапився пізнього вечора 12 червня. Небіжчицю першим побачив чоловік, який представився Анатолієм. За його словами, біля неї вже літали мухи.
Чоловік переконує: мовляв, не знав, що на заправці є туалет. Тому, щоб справити нужду, зайшов у кущі.
"Зайшов сюди – якомога далі від людей, щоб мене якомога менше було видно. Побачив, що людина лежить, а біля тіла літають мухи", – заявив Анатолій.
Він додав, що опісля одразу побіг на заправку та викликав поліцію.
Нагадаємо, 13 червня вранці у Києві з озера Тельбін, що у Дніпровському районі столиці, дістали тіло жінки.
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