У Києві поблизу АЗС знайшли мертву голу жінку

Скріншот

У Києві на вулиці Олени Теліги неподалік однієї з АЗС у кущах виявили тіло мертвої оголеної жінки

Про це пише RegioNews з посиланням на "Київ оперативний".

Інцидент трапився пізнього вечора 12 червня. Небіжчицю першим побачив чоловік, який представився Анатолієм. За його словами, біля неї вже літали мухи.

Чоловік переконує: мовляв, не знав, що на заправці є туалет. Тому, щоб справити нужду, зайшов у кущі.

"Зайшов сюди – якомога далі від людей, щоб мене якомога менше було видно. Побачив, що людина лежить, а біля тіла літають мухи", – заявив Анатолій.

Він додав, що опісля одразу побіг на заправку та викликав поліцію.

Нагадаємо, 13 червня вранці у Києві з озера Тельбін, що у Дніпровському районі столиці, дістали тіло жінки.