На Волыни мужчина пришел в церковь полностью голым
В Ковеле Волынской области полностью голый мужчина пришел в церковь
Как говорится в сообщении Ковельского районного суда, за такую выходку его оштрафовали, пишет RegioNews.
Инцидент произошел еще 3 мая в 12:00 в храме Воскресения Славище на улице Тараса Боровца, 5.
Патрульные приехали в церковь, сняли на камеру голого мужчину и составили на него протокол об административном нарушении.
Во время судебного заседания мужчина не смог объяснить, почему пришел в церковь голый.
В итоге суд признал мужчину виновным в нарушении общественного порядка и присудил ему 51 гривну штрафа. Также он должен оплатить 454 гривны судебного сбора.
Напомним, недавно в Киеве вблизи АЗС нашли мертвую голую женщину.
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