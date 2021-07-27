На Волыни мужчина пришел в церковь полностью голым

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В Ковеле Волынской области полностью голый мужчина пришел в церковь

Как говорится в сообщении Ковельского районного суда, за такую выходку его оштрафовали, пишет RegioNews.

Инцидент произошел еще 3 мая в 12:00 в храме Воскресения Славище на улице Тараса Боровца, 5.

Патрульные приехали в церковь, сняли на камеру голого мужчину и составили на него протокол об административном нарушении.

Во время судебного заседания мужчина не смог объяснить, почему пришел в церковь голый.

В итоге суд признал мужчину виновным в нарушении общественного порядка и присудил ему 51 гривну штрафа. Также он должен оплатить 454 гривны судебного сбора.

Напомним, недавно в Киеве вблизи АЗС нашли мертвую голую женщину.