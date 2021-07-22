На Волині чоловік забив до смерті односельця
У селі Бубнів Володимир-Волинського району 39-річний чоловік до смерті побив свого 38-річного односельця
Про це пише RegioNews з посиланням на пресслужбу поліції Волинської області.
Між потерпілим і 39-річним його односельцем виник конфлікт, який переріс у бійку. Чоловік отримав тілесні ушкодження голови та обличчя. Потерпілий прийшов додому, де близько 13:30 йому стало зле. Викликали медиків для надання медичної допомоги, але волинянин від отриманих травм помер.
Зловмисника затримали, вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу - тримання під вартою.
Нагадаємо, днями у Львові син вбив матір.
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