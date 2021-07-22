На Волині чоловік забив до смерті односельця

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У селі Бубнів Володимир-Волинського району 39-річний чоловік до смерті побив свого 38-річного односельця

Про це пише RegioNews з посиланням на пресслужбу поліції Волинської області.

Між потерпілим і 39-річним його односельцем виник конфлікт, який переріс у бійку. Чоловік отримав тілесні ушкодження голови та обличчя. Потерпілий прийшов додому, де близько 13:30 йому стало зле. Викликали медиків для надання медичної допомоги, але волинянин від отриманих травм помер.

Зловмисника затримали, вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу - тримання під вартою.

Нагадаємо, днями у Львові син вбив матір.