На Волыни мужчина забил до смерти односельчанина

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В селе Бубнов Владимир-Волынского района 39-летний мужчина до смерти избил своего 38-летнего односельчанина

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции Волынской области.

Между потерпевшим и 39-летним его односельчанином возник конфликт, переросший в драку. Мужчина получил телесные повреждения головы и лица. Потерпевший пришел домой, где около 13:30 ему стало плохо. Вызвали медиков для оказания медицинской помощи, но волынянин от полученных травм скончался.

Злоумышленника задержали, решается вопрос об избрании ему меры пресечения - содержание под стражей.

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