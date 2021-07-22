На Волыни мужчина забил до смерти односельчанина
В селе Бубнов Владимир-Волынского района 39-летний мужчина до смерти избил своего 38-летнего односельчанина
Об этом пишет RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции Волынской области.
Между потерпевшим и 39-летним его односельчанином возник конфликт, переросший в драку. Мужчина получил телесные повреждения головы и лица. Потерпевший пришел домой, где около 13:30 ему стало плохо. Вызвали медиков для оказания медицинской помощи, но волынянин от полученных травм скончался.
Злоумышленника задержали, решается вопрос об избрании ему меры пресечения - содержание под стражей.
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