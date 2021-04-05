На Волині у шахті обірвався ліфт: постраждали гірники
У Волинській області на шахті №9 "Нововолинська" обірвався ліфт, в результаті події дев'ять шахтарів отримали забої та переломи легкого ступеня.
Як передає RegioNews, про це повідомив мер міста Борис Карпус у Facebook.
На великій швидкості шахтна кліть опустилася на забій. Дев'ять шахтарів постраждали. Серед них - мешканці Нововолинська та навколишніх сіл", - повідомив Борис Карпус.
За його словами, постраждалих госпіталізували, загрози їхньому життю немає.
Дев'ять гірників госпіталізували. Їх стан стабільний, загрози життю немає. Деякі отримали удари і переломи легкого ступеня. Двоє - на витяжці. Один постраждалий з відкритим переломом стегна. Стан середньої тяжкості", - зазначив Карпус.
Також він додав, що управління Держпраці у Волинській області веде службове розслідування.
Раніше повідомлялось, що в Донецькій області на шахті загинув гірник.