На Волыни в шахте оборвался лифт: пострадали горняки

Девять шахтеров попали в больницу

Девять шахтеров попали в больницу

Фото: Facebook

В Волынской области в шахте №9 "Нововолынская" оборвался лифт, в результате происшествия девять шахтеров получили ушибы и переломы легкой степени.

Как передает RegioNews, об этом сообщил мэр города Борис Карпус в Facebook.

На большой скорости шахтная клеть опустилась в забой. Девять шахтеров пострадали. Среди них - жители Нововолынска и окружающих сел", - сообщил Борис Карпус.

По его словам, пострадавших госпитализировали, угрозы их жизни нет.

Девять горняков госпитализировали. Их состояние стабильное, угрозы жизни нет. Некоторые получили ушибы и переломы легкой степени. Двое - на вытяжке. Один пострадавший с открытым переломом бедра. Состояние средней тяжести", - отметил Карпус.

Также он добавил, что управление Гоструда в Волынской области ведет служебное расследование.

Ранее сообщалось, что в Донецкой области на шахте погиб горняк.