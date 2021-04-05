На Волыни в шахте оборвался лифт: пострадали горняки
В Волынской области в шахте №9 "Нововолынская" оборвался лифт, в результате происшествия девять шахтеров получили ушибы и переломы легкой степени.
Как передает RegioNews, об этом сообщил мэр города Борис Карпус в Facebook.
На большой скорости шахтная клеть опустилась в забой. Девять шахтеров пострадали. Среди них - жители Нововолынска и окружающих сел", - сообщил Борис Карпус.
По его словам, пострадавших госпитализировали, угрозы их жизни нет.
Девять горняков госпитализировали. Их состояние стабильное, угрозы жизни нет. Некоторые получили ушибы и переломы легкой степени. Двое - на вытяжке. Один пострадавший с открытым переломом бедра. Состояние средней тяжести", - отметил Карпус.
Также он добавил, что управление Гоструда в Волынской области ведет служебное расследование.
Ранее сообщалось, что в Донецкой области на шахте погиб горняк.