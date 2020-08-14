"Луцький терорист" припинив голодування

Стан його здоров`я задовільний

Стан його здоров`я задовільний

Фото: Конкурент

Підозрюваний у захоплені заручників у Луцьку Максим Кривош припинив голодування в Луцькому СІЗО.

Про це в коментарі ІА "Конкурент" повідомив прокурор Волинської області Тарас Безрукий, передає RegioNews.

Підозрюваний у кримінальному провадженні про захоплення заручників сьогодні прийняв харчування, а відтак – припинив голодування", – повідомив Безрукий.

Також він зауважив, що ув'язнений почувається добре, за ним щодня наглядають медики.

Прокурор прокоментував також причини голодування арештованого:

Причиною оголошеного голодування начебто стало те, що підозрюваному надягали кайданки, виводячи з камери. Наголошу, що працівники СІЗО діяли винятково в межах своїх повноважень. Адже, згідно з правилами, підозрюваних у тяжких злочинах, схильних до втечі та захоплення заручників, потрібно супроводжувати територією установи в наручниках", – зазначив Тарас Безрукий.

Нагадаємо, "Луцький терорист" оголосив голодування 31 липня.