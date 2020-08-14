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14 августа 2020, 17:22 4

"Луцкий террорист" прекратил голодовку

14 августа 2020, 17:22 4
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Состояние его здоровья удовлетворительное
Состояние его здоровья удовлетворительное
Фото: Конкурент
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Подозреваемый в захвате заложников в Луцке Максим Кривош прекратил голодовку в Луцком СИЗО.

Об этом в комментарии ИА "Конкурент" сообщил прокурор Волынской области Тарас Безрукий, передает RegioNews.

Подозреваемый в уголовном производстве о захвате заложников сегодня принял питание, а затем прекратил голодовку", – сообщил Безрукий.

Также он отметил, что заключенный чувствует себя хорошо, за ним ежедневно наблюдают медики.

Прокурор также прокомментировал причины голодовки арестованного:

Причиной объявленной голодовки якобы стало то, что подозреваемому надевали наручники, выводя из камеры. Отмечу, что сотрудники СИЗО действовали исключительно в пределах своих полномочий. Ведь, согласно правилам, подозреваемых в тяжких преступлениях, склонных к побегу и захвату заложников, нужно сопровождать территории учреждения в наручниках", – отметил Тарас Безрукий.

Напомним, "Луцкий террорист" объявил голодовку 31 июля.

СИЗО прокурор Луцк террорист голодовка
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