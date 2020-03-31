У Вінниці розробили власний протокол лікування коронавірусу
Про це повідомляє департамент охорони здоров’я Вінницької ОДА, пише RegioNews.
Про розробку протоколу повідомила лікарка-інфекціоністка Лариса Мороз. Вона зазначила, що нині у світі немає єдиного протоколу лікування хворих на коронавірус, тому кожна країна має свій протокол.
Не дочекавшись центрального протоколу, у Вінниці розробили свій – заснований на китайському, італійському, іспанському, американському та корейському досвіді.
Протокол розробила кафедра інфекційних хвороб Вінницького національного медуніверситету, він офіційно затверджений на рівні Міністерства охорони здоров‘я.
Це медикаментозне лікування ще до етапу застосування апаратів штучної вентиляції легенів. Як зазначила Лариса Мороз, для лікування використовують групу протималярійних препаратів, а також препарати, які застосовують при лікуванні СНІДу, оскільки в склад генома вірусу Covid-19 входить частина генома вірусу імуннодефіциту людини.
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