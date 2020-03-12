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12 березня 2020, 13:03 2

На Хмельниччині ліквідували нелегальну АЗС

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12 березня 2020, 13:03 2
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Податківці кажуть, що заправку у Білогір’ї "здали" свідомі громадяни
Фото: ДФС Хмельницької області
Податківці кажуть, що заправку у Білогір’ї "здали" свідомі громадяни

Про це пише RegioNews з посиланням на пресслужбу ДФС Хмельницької області

Під час проведення обшуку на території одного із товариств смт Білогір’я правоохоронці виявили 3,5 тонни пального у шести ємкостях з лічильником, за допомогою яких реалізовувалось дизельне паливо.

За вказаними фактом місцевою прокуратурою розпочато досудове розслідування кримінального провадження за порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою.

Проводяться слідчі дії, спрямовані на збір та фіксацію доказів у справі.

Нагадаємо, у Хмельницькому сьогодні 12 березня викрили також склад елітного безакцизного алкоголю.

Також на одній з АЗС Хмельницького менеджерка привласнила талонів на пальне на 9 млн грн.


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