На Хмельниччині ліквідували нелегальну АЗС

Податківці кажуть, що заправку у Білогір’ї "здали" свідомі громадяни

Фото: ДФС Хмельницької області

Податківці кажуть, що заправку у Білогір’ї "здали" свідомі громадяни

Про це пише RegioNews з посиланням на пресслужбу ДФС Хмельницької області

Під час проведення обшуку на території одного із товариств смт Білогір’я правоохоронці виявили 3,5 тонни пального у шести ємкостях з лічильником, за допомогою яких реалізовувалось дизельне паливо.

За вказаними фактом місцевою прокуратурою розпочато досудове розслідування кримінального провадження за порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою.

Проводяться слідчі дії, спрямовані на збір та фіксацію доказів у справі.

Нагадаємо, у Хмельницькому сьогодні 12 березня викрили також склад елітного безакцизного алкоголю.

Також на одній з АЗС Хмельницького менеджерка привласнила талонів на пальне на 9 млн грн.