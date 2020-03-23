На Волыни разоблачили производство фальшивых антисептиков

Служба безопасности Украины блокировала на Волыни изготовление и продажу по всей Украине контрафактных дезинфицирующих средств в промышленных масштабах на миллионы гривен

Фото: СБУ

Служба безопасности Украины блокировала на Волыни изготовление и продажу по всей Украине контрафактных дезинфицирующих средств в промышленных масштабах на миллионы гривен

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на пресс-службу СБУ.

По версии следствия, дельцы наладили подпольное производство лекарственного дезинфицирующего средства известного бренда. Эксперты подтвердили, что нелегально изготовленный препарат не имел противовирусного действия. Его использование могло причинить вред жизни и здоровью населения и привести к непрогнозируемым тяжелым последствиям, в частности ускорение распространения вирусных инфекций.

В рамках операции правоохранители задержали на выезде из Луцка грузовик, перевозивший фальсификат на сумму более 2 млн грн, в том числе почти тонну контрафактной антисептической продукции.

Во время проведения следственных действий по месту производства фальсификатов, обнаружено большое количество сырья для изготовления контрафактных лекарственных препаратов, а также гигиенических средств известных европейских брендов, пустую тару, баки, оборудование для разлива.

Следователями СБУ начато уголовное производство по ч.2 ст. 204, ч. 2 ст. 199 и ч. 2 ст. 321-1 Уголовного кодекса Украины. Продолжаются неотложные следственные действия, решается вопрос об аресте изъятого имущества, применении мер в отношении задержанных лиц и объявления им о подозрении.