14:21  12 березня
За порушення карантину українцям загрожує до трьох років за ґратами
11:46  12 березня
Ветерани АТО зірвали презентацію "платформи примирення" Сівохо
13:19  12 березня
МОЗ радить підприємствам відпускати працівників на віддалену роботу
UA | RU
UA | RU
12 березня 2020, 11:34 11

Голова Волинської ОДА нагородив юного співака, якого засуджували за "Смуглянку"

Читайте также
на русском языке
12 березня 2020, 11:34 11
Читайте также на русском языке
Голова Волинської ОДА Юрій Погуляйко зустрівся з 12-річним Максимом Ткачуком, неодноразовим переможцем престижних музичних конкурсів, та нагородив його подякою
Фото: Волинська ОДА
Голова Волинської ОДА Юрій Погуляйко зустрівся з 12-річним Максимом Ткачуком, неодноразовим переможцем престижних музичних конкурсів, та нагородив його подякою

Про це повідомляє Управління інформаційної політики та цифрової трансформації Волинської облдержадміністрації, пише Regionews.

Вручаючи Подяку голови ОДА, Юрій Погуляйко порадив хлопчику й надалі співати заради нашої країни та не звертати увагу на негатив у соцмережах, позаяк це – політичні моменти.

"Це справді обдарована дитина, яка представляла Україну на міжнародному рівні. Ми пишаємося цим юним волинянином і впевнений, що ще неодноразово почуємо про його перемоги, – зауважив голова облдержадміністрації. – І не треба робити з цього якісь політичні скандали на тему псевдопатріотизму".

У лютому 12-річний хлопчик взяв участь у конкурсі "Stars of the albion 2020", що проходив у Лондоні, та здобув перемогу у трьох номінаціях серед представників 23-х країн світу. Зважаючи на тематику конкурсу, який був присвячений 75-й річниці перемоги у Другій Світовій війні, хлопчик одягнув воєнну партизанську форму та заспівав "Смуглянку".

Окремі політичні сили звинуватили Максима Ткачука, його музичних керівників та рідних, які його підтримували, у проросійській позиції.


Максим Ткачук
Коронавірус в Україні: хроніка (оновлюється)
12 березня 2020, 12:57
Гончарук записав відеозвернення до українців і полетів на відпочинок
07 березня 2020, 18:02
Тільки в одній країні Євросоюзу немає коронавірусу
08 березня 2020, 15:50
Коронавірус: Кабмін ввів карантин в Україні
11 березня 2020, 13:11
Знайшлась країна, яка прийме пасажирів багатостраждального лайнера
08 березня 2020, 16:45
Українці летіли разом із хворою на коронавірус молдованкою
08 березня 2020, 12:37
Останні Популярні
Юрій Гаврилечко
Уляна Супрун
Сергій Куюн
Всі блоги »
"Царя" налякали криміналом. Чому завтра можуть зняти голову Рівенської облради (ДОКУМЕНТИ)
12 березня 2020, 14:17
Хід темною конячкою. Навіщо Зеленському в сумських губернаторах харківський "варяг" Грищенко
11 березня 2020, 17:51
Всі публікації »
ЗеКабмін. Весняна пересадка – Спецвипуск "НеПогоди"
05 березня 2020, 21:00
Королевську виганяють, а "слугам народу" охолоджують запал, – НеПогода
04 березня 2020, 17:50
Навіщо Гончаруку наркотики і кого знесе ураганом Юлія? – НеПогода
27 лютого 2020, 15:28
Всі відео »
Кучер Олексій Володимирович
Голова Харківської обласної державної адміністрації
Габінет Дмитро Анатолійович
Голова Хмельницької обласної державної адміністрації
Коваль Віталій
Голова Рівненської обласної державної адміністрації
Всі досьє »