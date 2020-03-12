Голова Волинської ОДА нагородив юного співака, якого засуджували за "Смуглянку"
Про це повідомляє Управління інформаційної політики та цифрової трансформації Волинської облдержадміністрації, пише Regionews.
Вручаючи Подяку голови ОДА, Юрій Погуляйко порадив хлопчику й надалі співати заради нашої країни та не звертати увагу на негатив у соцмережах, позаяк це – політичні моменти.
"Це справді обдарована дитина, яка представляла Україну на міжнародному рівні. Ми пишаємося цим юним волинянином і впевнений, що ще неодноразово почуємо про його перемоги, – зауважив голова облдержадміністрації. – І не треба робити з цього якісь політичні скандали на тему псевдопатріотизму".
У лютому 12-річний хлопчик взяв участь у конкурсі "Stars of the albion 2020", що проходив у Лондоні, та здобув перемогу у трьох номінаціях серед представників 23-х країн світу. Зважаючи на тематику конкурсу, який був присвячений 75-й річниці перемоги у Другій Світовій війні, хлопчик одягнув воєнну партизанську форму та заспівав "Смуглянку".
Окремі політичні сили звинуватили Максима Ткачука, його музичних керівників та рідних, які його підтримували, у проросійській позиції.
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