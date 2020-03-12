Председатель Волынской ОГА наградил юного певца, которого осуждали за "Смуглянку"
Об этом сообщает Управление информационной политики и цифровой трансформации Волынской облгосадминистрации, пишет Regionews.
Вручая Благодарность председатель ОГА, Юрий Погуляйко посоветовал мальчику и дальше петь ради нашей страны и не обращать внимание на негатив в соцсетях, поскольку это - политические моменты.
"Это действительно одаренный ребенок, представлявший Украину на международном уровне. Мы гордимся этим юным волынянином и уверен, что еще не раз услышим о его победах, - отметил председатель облгосадминистрации. - И не надо делать из этого какие-то политические скандалы на тему псевдопатриотизма".
В феврале 12-летний мальчик принял участие в конкурсе "Stars of the albion 2020", который проходил в Лондоне, и одержал победу в трех номинациях среди представителей 23 стран мира. Учитывая тематику конкурса, который был посвящен 75-й годовщине победы во Второй мировой войне, мальчик одел военную партизанскую форму и спел "Смуглянку".
Отдельные политические силы обвинили Максима Ткачука, его музыкальных руководителей и родных, которые его поддерживали, в пророссийской позиции.
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