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11 березня 2020, 14:30 4

Мешканці Волині залишилися без скрапленого газу для побутових потреб

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11 березня 2020, 14:30 4
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Щоби вирішити проблему постачання скрапленого газу для населення депутати Волинської обласної ради ініціюють звернення до центральної влади на сесії, яка запланована на 12 березня
Фото: 104.ua
Щоби вирішити проблему постачання скрапленого газу для населення депутати Волинської обласної ради ініціюють звернення до центральної влади на сесії, яка запланована на 12 березня

Про це інформує Волинська облрада на сторінці у Facebook, пише RegioNews.

Депутати облради ініціюють звернення до центральної влади з приводу проблем із постачанням скрапленого газу для...

Опубліковано Волинська обласна рада Вівторок, 10 березня 2020 р.

"Постачання скрапленого газу для населення припинене ще з жовтня 2019 року. Нині ж газовики розпродали усі залишки палива, - йдеться в повідомленні. – "Волиньгаз" не має змоги придбати та організувати реалізацію скрапленого газу.

Заступник директора департаменту – начальник управління ЖКГ облдержадміністрації Андрій Пиріг каже, що забезпечення скрапленим газом населення є проблемою не лише для Волині, а й для всієї України і з цього приводу виконавча влада області уже неодноразово зверталась до профільного міністерства.

Закупівля підприємствами скрапленого газу відбувається на спеціалізованих аукціонах з купівлі-продажу скрапленого газу для комунально-побутових потреб населення. Між тим, з вересня 2019 року відповідний аукціон не проводився, відтак підприємства, які реалізовують скраплений газ, не мали можливості його закупити.

"У цьому питанні немає стабільності на рівні держави, аукціони не відбуваються, спеціалістів позвільняли. Аукціон не відбувся, "Волиньгаз" не має змоги придбати та організувати реалізацію скрапленого газу для населення. Це призведе до того, що деякі громадяни будуть змушені самостійно вирішувати проблему. Люди шукатимуть різні варіанти, як придбати скраплений газ, зокрема на автомобільних газозаправних станціях, що категорично заборонено чинними нормативними документами і більше того, може призвести до нещасних випадків", – пояснює начальник Волинського регіонального управління скрапленого газу ДП "Івано-Франківськгаз" Ігор Козачок.

Очікується, що завтра на сесії облради звернення буде ухвалене і направлене до Верховної Ради, Кабміну та Міненерго.


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