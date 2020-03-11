Жители Волыни остались без сжиженного газа для бытовых нужд

Для решения проблемы поставок сжиженного газа для населения депутаты Волынского областного совета инициируют обращение к центральной власти на сессии, которая запланирована на 12 марта

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Для решения проблемы поставок сжиженного газа для населения депутаты Волынского областного совета инициируют обращение к центральной власти на сессии, которая запланирована на 12 марта

Об этом сообщает Волынский облсовет на странице в Facebook, пишет RegioNews.

Депутати облради ініціюють звернення до центральної влади з приводу проблем із постачанням скрапленого газу для... Опубліковано Волинська обласна рада Вівторок, 10 березня 2020 р.

"Поставки сжиженного газа для населения прекращены еще с октября 2019 года. Сейчас же газовики распродали все остатки топлива, - говорится в сообщении. - "Волыньгаз" не имеет возможности приобрести и организовать реализацию сжиженного газа.

Заместитель директора департамента - начальник управления ЖКХ облгосадминистрации Андрей Пирог говорит, что обеспечение сжиженным газом населения является проблемой не только для Волыни, но и для всей Украины и по этому поводу исполнительная власть области уже неоднократно обращалась к профильному министерству.

Закупка предприятиями сжиженного газа происходит на специализированных аукционах по купле-продаже сжиженного газа для коммунально-бытовых нужд населения. Между тем, с сентября 2019 соответствующий аукцион не проводился, поэтому предприятия, реализующие сжиженный газ, не имели возможности его закупить.

"В этом вопросе нет стабильности на уровне государства, аукционы не проводятся, специалистов поувольняли. Аукцион не состоялся, "Волыньгаз" не имеет возможности приобрести и организовать реализацию сжиженного газа для населения. Это приведет к тому, что некоторые граждане будут вынуждены самостоятельно решать проблему. Люди будут искать разные варианты приобретения газа, в частности на автомобильных газозаправочных станциях, что категорически запрещено действующими нормативными документами и более того, может привести к несчастным случаям", - объясняет начальник Волынского регионального управления сжиженного газа ГП "Ивано-Франковскгаз" Игорь Козачок.

Ожидается, что завтра на сессии облсовета обращение будет принято и направлено в Верховную Раду, Кабмин и Минэнерго.