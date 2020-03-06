Києву можуть повністю відключити газ
Про це повідомляє прес-служба ДМС України в Facebook.
Перепрошуємо у жителів Києва, що повідомляємо такі тривожні новини перед святковим вікендом. Ми робимо все від нас...Опубліковано Оператор ГТС України Пʼятниця, 6 березня 2020 р.
"Київгаз як оператор газорозподільної мережі в Києві вже понад два місяці саботує укладення типового договору на транспортування газу з Оператор ГТС України. Відповідно до Кодексу ГТС Оператор ГТС повинен припинити транспортування газу до мереж Київгазу, що в результаті призведе до зупинки газопостачання для всіх споживачів в столиці ", - йдеться в повідомленні.
В ГТС відзначили, що з метою недопущення енергетичного колапсу в Києві вони звернулися до НКРЕПК з вимогою провести перевірку дотримання Київгазом ліцензійних умов їх діяльності, а саме - про наявність у цього оператора ГРМ чинного договору з ОГТСУ.
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