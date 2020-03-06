Києву можуть повністю відключити газ через те, що Київгаз не уклав договір про транспортування

Києву можуть повністю відключити газ через те, що Київгаз не уклав договір про транспортування

Про це повідомляє прес-служба ДМС України в Facebook.

Перепрошуємо у жителів Києва, що повідомляємо такі тривожні новини перед святковим вікендом. Ми робимо все від нас... Опубліковано Оператор ГТС України Пʼятниця, 6 березня 2020 р.

"Київгаз як оператор газорозподільної мережі в Києві вже понад два місяці саботує укладення типового договору на транспортування газу з Оператор ГТС України. Відповідно до Кодексу ГТС Оператор ГТС повинен припинити транспортування газу до мереж Київгазу, що в результаті призведе до зупинки газопостачання для всіх споживачів в столиці ", - йдеться в повідомленні.

В ГТС відзначили, що з метою недопущення енергетичного колапсу в Києві вони звернулися до НКРЕПК з вимогою провести перевірку дотримання Київгазом ліцензійних умов їх діяльності, а саме - про наявність у цього оператора ГРМ чинного договору з ОГТСУ.