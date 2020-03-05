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05 березня 2020, 12:20 3

На Волині митники брали хабарі за оформлення імпорту

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05 березня 2020, 12:20 3
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Силовики припинили функціонування масштабної корупційної схеми, організованої посадовцями митного посту "Ковель" Волинської митниці
Фото: СБУ
Силовики припинили функціонування масштабної корупційної схеми, організованої посадовцями митного посту "Ковель" Волинської митниці

Про це повідомляє пресслужба СБУ, пише RegioNews.

Правоохоронці затримали після одержання однієї з частин неправомірної вигоди в розмірі 5 тисяч 440 доларів США посередника та виконуючого обов’язки начальника митного поста "Ковель".

Фігуранти систематично вимагали та отримували неправомірну вигоду від підприємців за не створення штучних перешкод під час митного оформлення товарів у режимі "імпорт".

Загальна сума отриманої неправомірної вигоди становить 12 тисяч 240 доларів США (понад 302 тисячі гривень).

Під час обшуків за місцями проживання фігурантів справи виявлено понад 50 тисяч американських доларів.

Тривають слідчі дії, вирішується питання щодо повідомлення про підозру учасникам протиправної схеми та обрання міри запобіжного заходу.

Також перевіряється причетність до оборудки інших працівників митниці та співробітників правоохоронних органів.


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