На Волыни таможенники брали взятки за оформление импорта

Силовики пресекли масштабной коррупционной схемы, организованной должностными лицами таможенного поста "Ковель" Волынской таможни

Фото: СБУ

Силовики пресекли масштабной коррупционной схемы, организованной должностными лицами таможенного поста "Ковель" Волынской таможни

Об этом сообщает пресс -служба СБУ, пишет RegioNews.

Правоохранители задержали после получения одной из частей неправомерной выгоды в размере 5 тысяч 440 долларов США посредника и исполняющего обязанности начальника таможенного поста "Ковель".

Фигуранты систематически требовали и получали неправомерную выгоду от предпринимателей за не создание искусственных препятствий при таможенном оформлении товаров в режиме "импорт". Общая сумма полученной неправомерной выгоды составляет 12 тысяч 240 долларов США (более 302 тысяч гривен).

Во время обысков по месту жительства фигурантов дела выявлено более 50 тысяч американских долларов.

Продолжаются следственные действия, решается вопрос об уведомлении о подозрении участникам противоправной схемы и избрании меры пресечения.

Также проверяется причастность к сделке других работников таможни и сотрудников правоохранительных органов.