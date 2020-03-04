"Луцьктепло" "нагріло" бюджет на 16 мільйонів
Про це йшлося під час засідання виконавчого комітету Луцької міськради 4 березня, повідомляє volynonline.com, пише RegioNews.
Як повідомив секретар міськради Григорій Пустовіт, аудиторська перевірка встановила, що попереднє керівництво ДКП "Луцьктепло" здійснило нецільове використання коштів на суму понад 66 мільйонів гривень, на 16 мільйонів гривень здійснило фінансових зловживань.
З його слів, наразі порушили кримінальну справу щодо попереднього керівництва підприємства.
"Коли ми стали відчувати, що щось не так, на підприємстві розпочали перевірку, деякі депутати кричали, що ми на святе замахнулися. Заразі іде кримінальна справа, не хочу більше говорити. Мало того, що нам попередні борги залишили на десятки, якщо не сотні мільйонів гривень, так ще й маємо проблему, залишену попереднім керівництвом ДКП "Луцьктепло"",- зазначив Григорій Пустовіт.
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