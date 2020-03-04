"Луцктепло" "нагрело" бюджет на 16 миллионов
Об этом шла речь во время заседания исполнительного комитета Луцкого горсовета 4 марта, сообщает volynonline.com, пишет RegioNews.
Как сообщил секретарь горсовета Григорий Пустовит, аудиторская проверка установила, что предыдущее руководство ГКП "Луцктепло" осуществило нецелевое использование средств на сумму более 66 млн гривен, на 16 млн гривен - финансовых злоупотреблений.
По его словам, в настоящее время возбуждено уголовное дело относительно предыдущего руководства предприятия.
"Когда мы стали чувствовать, что что-то не так, на предприятии начали проверку, некоторые депутаты кричали, что мы на святое замахнулись. Сейчас идет уголовное дело, не хочу больше говорить. Мало того, что нам предыдущие долги оставили на десятки, если не сотни миллионов гривен, так еще и есть проблема, оставленную предыдущим руководством ГКП "Луцктепло" ", - отметил Григорий Пустовит.
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