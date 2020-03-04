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04 марта 2020, 11:03 1

"Луцктепло" "нагрело" бюджет на 16 миллионов

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04 марта 2020, 11:03 1
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На предыдущее руководство ГКП "Луцктепло" возбудили уголовное дело за злоупотребление на сумму 16 и нецелевое использование на 66 миллионов гривен
На предыдущее руководство ГКП "Луцктепло" возбудили уголовное дело за злоупотребление на сумму 16 и нецелевое использование на 66 миллионов гривен

Об этом шла речь во время заседания исполнительного комитета Луцкого горсовета 4 марта, сообщает volynonline.com, пишет RegioNews.

Как сообщил секретарь горсовета Григорий Пустовит, аудиторская проверка установила, что предыдущее руководство ГКП "Луцктепло" осуществило нецелевое использование средств на сумму более 66 млн гривен, на 16 млн гривен - финансовых злоупотреблений.

По его словам, в настоящее время возбуждено уголовное дело относительно предыдущего руководства предприятия.

"Когда мы стали чувствовать, что что-то не так, на предприятии начали проверку, некоторые депутаты кричали, что мы на святое замахнулись. Сейчас идет уголовное дело, не хочу больше говорить. Мало того, что нам предыдущие долги оставили на десятки, если не сотни миллионов гривен, так еще и есть проблема, оставленную предыдущим руководством ГКП "Луцктепло" ", - отметил Григорий Пустовит.


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