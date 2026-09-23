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23 вересня 2026, 09:40

РФ атакувала на Одещині склади та цивільне судно: загинув капітан

23 вересня 2026, 09:40
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Фото: ОВА
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Російські війська здійснили чергову атаку на Одещину, ціллю якої стали порт та цивільна інфраструктура регіону

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на голову Одеської ОВА Олега Кіпера та ДСНС.

Ворог двічі поспіль атакував складські приміщення, де зберігалися медикаменти, побутові товари та продукти харчування. Внаслідок удару виникла масштабна пожежа. Ліквідацію ускладнювали повторні повітряні тривоги, конструктивні особливості будівель та велика кількість продукції всередині. Через численні обстріли на допомогу місцевим надзвичайникам долучилися рятувальники з Миколаївщини.

Гасіння пожежі тривало кілька годин. На складах обійшлося без загиблих і постраждалих.

Окрім цього, ціллю ворога стало комерційне вантажне судно під прапором Антиґуа і Барбуда, на ньому виникло загоряння. Внаслідок атаки загинув капітан судна – громадянин України. Решту членів екіпажу евакуювали, пожежу на судні ліквідували.

Нагадаємо, близько 22:00 22 вересня у Запоріжжі ворог ударив по ще одному ТЦ: спалахнула масштабна пожежа. Постраждали дві людини.

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