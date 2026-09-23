10:57  23 вересня
На Львівщині вантажівка зіткнулася з електросамокатом: постраждали двоє дітей
10:59  23 вересня
Вибухівка у сміттєвому баку: СБУ запобігла теракту в центрі Рівного
08:28  23 вересня
На Рівненщині 17-річна мотоциклістка врізалася у магазин: у неї перелом черепа
UA | RU
UA | RU
23 вересня 2026, 09:52

1,57 проміле та смертельна ДТП: на Рівненщині поліцейського засудили до 5 років

23 вересня 2026, 09:52
Читайте также на русском языке
Фото: ДБР
Читайте также
на русском языке

Дубровицький районний суд Рівненської області засудив інспектора патрульної поліції Кривого Рогу до 5 років позбавлення волі за смертельну ДТП

Про це повідомила пресслужба ДБР, передає RegioNews.

Аварія сталася 26 квітня 2025 року близько 3:00 неподалік села Рудня Сарненського району.

Поліцейський, який перебував на Рівненщині у відрядженні, керував власним автомобілем, не впорався з керуванням і врізався у бетонні плити на узбіччі.

У салоні перебував його колега, який загинув на місці. Водія з травмами госпіталізували.

Слідство встановило, що перед поїздкою чоловіки вживали алкоголь. У крові водія виявили 1,57 проміле алкоголю, що майже у вісім разів перевищує допустиму норму.

Під час розслідування поліцейський стверджував, що автомобілем керував загиблий колега. Однак експертизи та інші докази підтвердили, що за кермом перебував саме він.

Суд визнав чоловіка винним у порушенні правил безпеки дорожнього руху в стані алкогольного сп’яніння, що спричинило смерть потерпілого – за ч. 3 ст. 286-1 Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, в Прилуках поліцейську засудили до 8 років за загибель 6-річної дитини в ДТП.

10 грудня 2025 року близько 11:44 у Прилуках поліцейська, керуючи службовим автомобілем і прямуючи на виклик щодо іншої ДТП, здійснила наїзд на жінку та її шестирічну доньку. Вони переходили дорогу на регульованому пішохідному переході на вулиці В’ячеслава Чорновола.

Унаслідок аварії дитина загинула на місці, а її матір із травмами госпіталізували.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
суд ДТП ПДР в'язниця Рівненська область смертельна ДТП
07 вересня 2026
Кава під КАБи, або тривоги нон-стоп. Чому Київ може повчитися у Сум
Як виживає місто на північному сході країни та планує захищати укриття від осквернювачів
04 вересня 2026
Порожні полиці: наскільки серйозним є виникнення продовольчої кризи в Україні
Руйнування логістичних центрів провокує подорожчання продовольчих товарів на 10-15% і дефіцит деяких товарів. Втім, масовані обстріли – лише один з факторів, що загрожує продовольчій безпеці країни
21 серпня 2026
Нові бідні: як життя в Україні перетворюється на виживання
За оцінками Світового банку, рівень бідності в Україні за роки повномасштабної війни зріс удвічі: з 20% у 2021 році – до 41,6% на початку 2026 року. З'явилися й нові прошарки бідних, яких до цього не ...
10 серпня 2026
Країні потрібні люди: за яких умов українців стане більше
Низька народжуваність і страх засилля мігрантами викликають у багатьох українців почуття тривоги за майбутнє країни. Але попри важку демографічну кризу, все ж є шляхи зупинити Україну від обезлюднення
17 млн грн за 2,5 року: журналісти розповіли про бізнес дружини фігуранта "Карфагена"
23 вересня 2026, 11:24
Дрони-перехоплювачі не врятують склади: ціна помилки в організації ППО
23 вересня 2026, 11:09
Вибухівка у сміттєвому баку: СБУ запобігла теракту в центрі Рівного
23 вересня 2026, 10:59
На Львівщині вантажівка зіткнулася з електросамокатом: постраждали двоє дітей
23 вересня 2026, 10:57
У ДСНС показали ліквідацію пожежі у ТЦ на Одещині після ворожого удару
23 вересня 2026, 10:43
Ворожі дрони атакували сільгосппідприємство на Чернігівщині: є руйнування
23 вересня 2026, 10:28
Наслідки атак на Київ: вісім постраждалих, один чоловік помер в лікарні
23 вересня 2026, 10:15
На Вінниччині маршрутка врізалася у відбійник: травмувалися дві пасажирки
23 вересня 2026, 10:13
У Києві БпЛА впав на бізнес-центр: спалахнула пожежа
23 вересня 2026, 10:03
Зустріч Зеленського і Трампа: тиск на Київ та тінь Пекіна
23 вересня 2026, 09:58
27 квітня 2026
Прикордонники показали знищення ворожої техніки та ліквідацію групи окупантів
20 квітня 2026
Прикордонники показали, як знищили девʼять російських "Молній" на Харківщині
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
Всі відео »
Кава під КАБи, або тривоги нон-стоп. Чому Київ може повчитися у Сум
Порожні полиці: наскільки серйозним є виникнення продовольчої кризи в Україні
Всі публікації »
Віктор Шлінчак
Юрій Касьянов
Микола Княжицький
Всі блоги »