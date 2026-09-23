1,57 проміле та смертельна ДТП: на Рівненщині поліцейського засудили до 5 років

Фото: ДБР

Дубровицький районний суд Рівненської області засудив інспектора патрульної поліції Кривого Рогу до 5 років позбавлення волі за смертельну ДТП

Про це повідомила пресслужба ДБР, передає RegioNews.

Аварія сталася 26 квітня 2025 року близько 3:00 неподалік села Рудня Сарненського району.

Поліцейський, який перебував на Рівненщині у відрядженні, керував власним автомобілем, не впорався з керуванням і врізався у бетонні плити на узбіччі.

У салоні перебував його колега, який загинув на місці. Водія з травмами госпіталізували.

Слідство встановило, що перед поїздкою чоловіки вживали алкоголь. У крові водія виявили 1,57 проміле алкоголю, що майже у вісім разів перевищує допустиму норму.

Під час розслідування поліцейський стверджував, що автомобілем керував загиблий колега. Однак експертизи та інші докази підтвердили, що за кермом перебував саме він.

Суд визнав чоловіка винним у порушенні правил безпеки дорожнього руху в стані алкогольного сп’яніння, що спричинило смерть потерпілого – за ч. 3 ст. 286-1 Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, в Прилуках поліцейську засудили до 8 років за загибель 6-річної дитини в ДТП.

10 грудня 2025 року близько 11:44 у Прилуках поліцейська, керуючи службовим автомобілем і прямуючи на виклик щодо іншої ДТП, здійснила наїзд на жінку та її шестирічну доньку. Вони переходили дорогу на регульованому пішохідному переході на вулиці В’ячеслава Чорновола.

Унаслідок аварії дитина загинула на місці, а її матір із травмами госпіталізували.