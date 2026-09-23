У ДСНС показали ліквідацію пожежі у ТЦ на Одещині після ворожого удару
Вранці 23 вересня російські війська завдали удару по Одеському району
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДСНС.
Внаслідок влучання спалахнув торговельний центр. До гасіння пожежі залучалися понад 60 вогнеборців з Одеської та Миколаївської областей.
Пожежу повністю ліквідували.
На щастя, обійшлося без загиблих і постраждалих.
Нагадаємо, в ніч на 23 вересня російські війська здійснили чергову атаку на Одещину, ціллю якої стали порт та склади із товарами. Внаслідок атаки загинув капітан судна.
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