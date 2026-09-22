Фото: поліція

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

Житель Стрия Львівської області за кермом авто Chevrolet рухався у напрямку Нижніх Воріт. На спуску з перевалу на крутому повороті 22-річний водій не обрав безпечної швидкості, виїхав на зустрічну смугу та зачепив причіп вантажівки Volvo, якою керувала 53-річна громадянка Сербії. Внаслідок удару водій Chevrolet втратив керованість та зіткнувся з іншою вантажівкою Volvo, за кермом якої перебував 70-річний громадянин Сербії.

Внаслідок ДТП 35-річний пасажир Chevrolet загинув на місці. Травмованих водія легковика та 22-річну пасажирку доправили до лікарні.

Водії вантажівок не постраждали, перевірка показала, що вони були тверезими.

Відкрито кримінальне провадження. Правоохоронці встановлюють усі обставини аварії.

Нагадаємо, вранці 21 вересня на Рівненщині легковик врізався у дерево в кюветі. На місці загинули двоє людей.