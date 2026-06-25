Фото: ДСНС

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції та ДСНС.

Водійка позашляховика Toyota не впоралася з керуванням, після чого автомобіль з’їхав з дороги та перекинувся.

Від отриманих травм дві пасажирки загинули на місці. 48-річну водійку та ще одну пасажирку госпіталізували.

Рятувальники за допомогою спецобладнання деблокували одну з постраждалих із понівеченого авто.

Правоохоронці встановлюють обставини аварії.

Нагадаємо, пізно ввечері 21 червня у Львові зіткнулися два автомобілі. Внаслідок ДТП постраждали чотири людини, серед них – дві дитини.