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25 червня 2026, 09:49

На Вінниччині позашляховик вилетів з дороги та перекинувся: загинули дві жінки

25 червня 2026, 09:49
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Фото: ДСНС
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ДТП сталася 24 червня близько 10:30 поблизу села Цвіжин Вінницького району

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції та ДСНС.

Водійка позашляховика Toyota не впоралася з керуванням, після чого автомобіль з’їхав з дороги та перекинувся.

Від отриманих травм дві пасажирки загинули на місці. 48-річну водійку та ще одну пасажирку госпіталізували.

Рятувальники за допомогою спецобладнання деблокували одну з постраждалих із понівеченого авто.

Правоохоронці встановлюють обставини аварії.

Нагадаємо, пізно ввечері 21 червня у Львові зіткнулися два автомобілі. Внаслідок ДТП постраждали чотири людини, серед них – дві дитини.

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