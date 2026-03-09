Ілюстративне фото: з відкритих джерелративне

У Вінниці з-під криги на Вишенському озері рятувальники дістали жінку без ознак життя

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДСНС.

Правоохоронці встановлюють особу та обставини загибелі людини.

Рятувальники закликають людей не ігнорувати безпекою та за жодних обставин не виходити на тонку кригу водойм.

Нагадаємо, 8 березня на Київщині чоловік провалився під кригу, рятуючи собаку. Надзвичайники дістали з води чоловіка та тварину.