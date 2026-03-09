Иллюстративное фото: из открытых источников

В Виннице из-под льда на Вишенском озере спасатели вытащили женщину без признаков жизни

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГСЧС.

Правоохранители устанавливают личность и обстоятельства гибели человека.

Спасатели призывают людей не игнорировать безопасность и ни при каких обстоятельствах не выходить на тонкий лед водоемов.

Напомним, 8 марта в Киевской области мужчина провалился под лед, спасая собаку. Чрезвычайники вытащили из воды мужчину и животное.