1500 доларів за "відкуп від мобілізації": на Житомирщині на хабарі піймали військових ТЦК

Фото: Нацполіція
На Житомирщині затримали військових ТЦК під час отримання частини хабаря. Виявилось, гроші вони взяли за те, щоб зняти "клієнта" з розшуку

Про це повідомляє поліція Житомирської області, передає RegioNews.

Як з'ясували правоохоронці, 35-річний командир відділення та 31-річний військовослужбовець входили до складу групи для проведення оповіщення та розшуку військовозобов’язаних, які ухиляються від мобілізації. Спільно з ще одним військовим вони домовились про схему: пропонувати людям "відкуп".

У грудні до них звернувся чоловік з проханням зняти його та його двох знайомих з розшуку. Послугу оцінили в 1 500 доларів з кожного. Військових ТЦК затримали якраз тоді, коли вони отримували частину хабаря.

Фігурантам уже повідомили про підозри. Їм загрожує позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна.

Нагадаємо, раніше в Одесі невідомі особи у військовій формі побили водія та силоміць заштовхали в бус. Перед цим нападники пошкодили автомобіль потерпілого та нанесли йому тілесні ушкодження. Згодом ситуацію прокоментували в ТЦК: військові заявили, що інформація про викрадення насправді не відповідає дійсності.

