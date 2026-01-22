Фото: ДБР

ДБР припинило схему незаконного зняття з військового обліку в одному з районних ТЦК та СП Миколаївської області

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Держбюро розслідувань.

Співробітник ТЦК вносив неправдиві дані до реєстру "Оберіг", визнаючи чоловіків непридатними за станом здоров’я без жодних медичних документів. Така послуга коштувала призовникам близько 10 тисяч доларів.

Частину чоловіків, які скористалися схемою, вже встановили. Їхню "непридатність" анулювали – тепер вони підлягають призову на загальних підставах.

Працівнику ТЦК оголосили підозру за ч. 1 ст. 362 ККУ (несанкціонована зміна інформації в автоматизованих системах). Вирішується питання про його відсторонення від посади та обрання запобіжного заходу.

Правоохоронці встановлюють усіх причетних до схеми, а також інших "клієнтів", які встигли нею скористатися.

