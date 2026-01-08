Фото: ГПСУ

Об этом информирует RegioNews со ссылкой на Госпогранслужбу.

На въезд прибыли двое мужчин – 21-летний и 65-летний граждане Таджикистана. По словам старшего, младший является его племянником, направлявшимся в Украину к родственникам.

Как выяснили пограничники, парень уже дважды пытался попасть в Украину через другой пункт пропуска, но получал отказ, потому что не мог подтвердить цель поездки. На этот раз дядя поехал вместе с ним и попытался взяткой в 3000 долларов подкупить инспектора, чтобы тот пропустил парня без лишних проверок.

Пограничник от денег отказался и уведомил Нацполицию. Теперь 65-летнему мужчине грозит ответственность за предоставление взятки, а племяннику в третий раз отказали в пересечении границы.

Напомним, во Львовской области разоблачили на взяточничестве заместителя начальника отдела отдела таможенного оформления одного из постов. Он требовал деньги у представителя частного предприятия.