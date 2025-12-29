Побиття підлітка у вінницькому ТЦ: ще двом хлопцям оголосили підозру
Станом на 29 грудня поліцейські встановили причетність 7 фігурантів до побиття 16-річного хлопця
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.
Слідчі повідомили про підозру ще двом нападникам 16 та 18 років.
Їм інкримінують хуліганство, вчинене групою осіб (ч. 2 ст. 296 ККУ). Хлопцям загрожує до 5 років обмеження волі або до 4 років позбавлення волі.
Нагадаємо, інцидент стався у Вінниці ввечері 21 грудня, де в одному з торгівельних центрів група підлітків спровокувала конфлікт та побила 16-річного хлопця. Раніше поліцейські оголосили підозру 16-річному юнакові, який напав на однолітка.
