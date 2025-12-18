Фото: Національна поліція України

Підліток загинув на залізничній станції у Вишневому після того, як стрибнув на колії під час руху потягу

Про це повідомляє поліція Київщини, передає RegioNews.

Поліція Київської області розслідує обставини загибелі 17-річного юнака у Бучанському районі. Трагедія сталася на залізничному вокзалі у Вишневому, коли потяг сполученням Фастів – Київ збив підлітка.

За попередніми даними, хлопець стрибнув на колії під час наближення потягу. Машиніст подав звукові сигнали та застосував екстрене гальмування, але уникнути зіткнення не вдалося. Від отриманих травм юнак загинув на місці.

На місці події працювали поліцейські, які встановлюють всі деталі інциденту. Слідчі Бучанського районного управління поліції розпочали досудове розслідування за частиною 3 статті 276 Кримінального кодексу України, що стосується порушення правил безпеки руху.

Раніше повідомлялося, на Харківщині електровоз на смерть збив 31-річну жінку, яка переходила залізничні колії по наземному переходу, попри звуковий сигнал машиніста та екстрене гальмування.