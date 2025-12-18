16:44  18 грудня
У Києві з’явилось перше в Україні мобільне укриття
16:35  18 грудня
Під Дніпром студенти випадково знайшли унікальний артефакт
14:35  18 грудня
На Прикарпатті патрульний за 10 тисяч"не помітив ДТП"
UA | RU
UA | RU
18 грудня 2025, 21:52

На Київщині потяг збив 17-річного юнака: подробиці трагедії

18 грудня 2025, 21:52
Читайте также на русском языке
Фото: Національна поліція України
Читайте также
на русском языке

Підліток загинув на залізничній станції у Вишневому після того, як стрибнув на колії під час руху потягу

Про це повідомляє поліція Київщини, передає RegioNews.

Поліція Київської області розслідує обставини загибелі 17-річного юнака у Бучанському районі. Трагедія сталася на залізничному вокзалі у Вишневому, коли потяг сполученням Фастів – Київ збив підлітка.

За попередніми даними, хлопець стрибнув на колії під час наближення потягу. Машиніст подав звукові сигнали та застосував екстрене гальмування, але уникнути зіткнення не вдалося. Від отриманих травм юнак загинув на місці.

На місці події працювали поліцейські, які встановлюють всі деталі інциденту. Слідчі Бучанського районного управління поліції розпочали досудове розслідування за частиною 3 статті 276 Кримінального кодексу України, що стосується порушення правил безпеки руху.

Раніше повідомлялося, на Харківщині електровоз на смерть збив 31-річну жінку, яка переходила залізничні колії по наземному переходу, попри звуковий сигнал машиніста та екстрене гальмування.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Вишневе Київська область поїзд підліток загибель смерть наїзд
На Київщині чоловік знайшов зброю під час збирання грибів у лісосмузі
18 грудня 2025, 12:03
На вокзалі у Вінниці потяг на смерть збив 18-річну дівчину
18 грудня 2025, 09:58
На Київщині жінка під час сварки вбила коханого ножем
17 грудня 2025, 15:55
Всі новини »
17 грудня 2025
"Тату, не кидай мене!": як родина Данилкових пережила жахи окупації в Бучі та чотири роки розлуки
Сьогодні родина Данилкових готується до зимових свят. У дворі сяє ілюмінація, в будинку прикрашена велика ялинка, всюди гірлянди та різдвяні декори
12 грудня 2025
Поодинці врятуватися було нереально: як на початку війни жителі блокадного Маріуполя виживали під обстрілами без їжі й тепла
Побоювання зіткнутися з важкою ситуацією через війну змушує багатьох українців шукати порятунку за кордоном. Про це свідчать і дані Нацбанку України, відповідно до яких із 3 жовтня до 14 листопада з к...
11 грудня 2025
Вибори та війна. Навіщо Зеленський пообіцяв Трампу
Президент України фактично перекреслив усі вимоги американського колеги про вибори, і це добре
04 грудня 2025
Держбюджет-2026: для кого він і яку коаліцію створив у Раді
Український кошторис на 2026 рік не нагадує бюджет воюючої країни. Звідки взяти гроші на всі забаганки влади, досі невідомо
На Запорізькому напрямку військовослужбовця вкусив кіт, хворий на сказ
18 грудня 2025, 22:00
Вдова Михайла Клименка вперше звернулася до фанів гурту ADAM після похорону чоловіка
18 грудня 2025, 21:43
36-річний закарпатець намагався провезти 10 ящиків цигарок на 300 тис. грн: що загрожує водієві
18 грудня 2025, 21:35
У Києві в школі стався вибух: підліток кинув гранату заради відео
18 грудня 2025, 20:55
У Києві чоловік посеред вулиці пограбував пенсіонерку
18 грудня 2025, 20:15
Понад 660 тисяч ФОПів потраплять під 20% ПДВ – законопроєкт Мінфіну
18 грудня 2025, 19:41
На Рівненщині суд виніс вирок 44-річному чоловіку за незаконне зберігання боєприпасів
18 грудня 2025, 19:28
РФ масово б’є по мостах на Одещині: яку ціль переслідує ворог
18 грудня 2025, 19:02
19 грудня світло відключатимуть у більшості регіонів, – Укренерго
18 грудня 2025, 18:55
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
"Тату, не кидай мене!": як родина Данилкових пережила жахи окупації в Бучі та чотири роки розлуки
Поодинці врятуватися було нереально: як на початку війни жителі блокадного Маріуполя виживали під обстрілами без їжі й тепла
Всі публікації »
Сергій Фурса
Віктор Шлінчак
Володимир Фесенко
Всі блоги »