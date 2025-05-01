Митники викрили жінку, яка намагалася нелегально вивезти з України майже 28 тисяч доларів
Порушницею виявилася українка – жителька Нідерландів
Про це передає RegioNews із посиланням на Львівську митницю.
Нідерландів намагалася нелегально вивезти з України майже 28 тис. доларів США
В пункті пропуску "Рава-Руська – Хребенне" під час огляду легковика Nissan Micra митники виявили 27,7 тисячі доларів, які 28-річна українка – жителька Нідерландів – намагалася вивезти за кордон.
За даним фактом митники склали адмінпротокол. Готівку, яка не перевищувала встановлений законом ліміт (сума, яка не більше еквівалента 10 тисяч євро) жінці повернули, а 16,4 тисячі доларів – вилучили до винесення рішення у справі.
Нагадаємо, раніше житель Закарпаття намагався ввезти в Україну з Чехії незадекларованими 40 тисяч "чужих" доларів.
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