На Вінниччині знешкодили суббоєприпас від крилатої ракети Х-101
Днями в лісі біля одного з населених пунктів Віницької області місцевий житель натрапив на боєприпас
Про це повідомляє пресслужба поліції, передає RegioNews.
Чоловік викликав поліцію. Вибухотехніки обстежили знахідку – суббоєприпас від касетної бойової частини крилатої ракети Х-101. Його знищили на місці шляхом підриву.
Нагадаємо, 13 січня на Сумщині вибухотехніки знищили бойову частину "шахеда" та вилучили залишки авіаракети.
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