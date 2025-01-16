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16 січня 2025, 06:11

На Вінниччині знешкодили суббоєприпас від крилатої ракети Х-101

16 січня 2025, 06:11
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фото: поліція
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Днями в лісі біля одного з населених пунктів Віницької області місцевий житель натрапив на боєприпас

Про це повідомляє пресслужба поліції, передає RegioNews.

Чоловік викликав поліцію. Вибухотехніки обстежили знахідку – суббоєприпас від касетної бойової частини крилатої ракети Х-101. Його знищили на місці шляхом підриву.

Нагадаємо, 13 січня на Сумщині вибухотехніки знищили бойову частину "шахеда" та вилучили залишки авіаракети.

Вінницька область Боєприпаси вибухотехніки суббоєприпаси війна ракета
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